توتنهام يسقط على ملعبه أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

توتنهام يسقط على ملعبه أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تلقى فريق توتنهام، اليوم السبت، هزيمة من مضيفه وولفرهامبتون بهدف لثلاثة أهداف في الجولة العشرين للدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في الوصافة، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 29 نقطة في المركز السابع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 51 نقطة.

أنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله هاري كين في الدقيقة 22.

وفي الوقت الذي بحث فيه توتنهام عن مضاعفة النتيجة، أدرك وولفرهامبتون التعادل عبر الإيفواري ويلي بولي في الدقيقة 72.

وأضاف الضيوف الهدفين الثاني والثالث عن طريق المكسيكي راؤول خيمينيز والبرتغالي هيلدر كوستا في الدقيقتين 83 و87.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز برايتون على إيفرتون بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب كارديف سيتي على ليستر سيتي، بينما تعادل واتفورد مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما.

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