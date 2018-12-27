ماوريسيو بوكيتينو: توتنهام سيمدد عقد توبي ألدرفيريلد

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن ناديه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيفعّل بندًا يسمح بتمديد عقد المدافع توبي ألدرفيريلد لمدة عام ليستمر في صفوفه حتى 2020.

وبهذا الإجراء تجنّب توتنهام رحيل لاعبه الدولي البلجيكي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لمانشستر يونايتد بحسب وسائل إعلام بريطانية، بنهاية الموسم في صفقة انتقال مجاني.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرًا صحفيًا ردًا على سؤال حول نية تمديد عقد ألدرفيريلد “نعم بالتأكيد، نفس الأمر الذي انطبق على يان (فرتونن)”.

ومدّد توتنهام عقد المدافع فرتونن حتى 2020 في وقت سابق هذا الشهر.

وانضم ألدرفيريلد إلى توتنهام في يوليو 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد ولعب دورًا بارزًا مع الفريق هذا الموسم إذ خاض 24 مباراة بجميع المسابقات.

وبعد الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الممتاز صعد توتنهام للمركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

لكن بوكيتينو قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن فرص توتنهام في إحراز اللقب.

وتابع بقوله: “نحن في هذه المكانة لأننا نملك الإيمان ونعمل بجدية ونتمتع بقدرات كبيرة”.

“من الصعب الوصول لهذا المركز، لكن تظل هناك علامة استفهام.. سنرى إن كنا قادرين على الاحتفاظ بالثبات في بقية الموسم كما هو الحال في النصف الأول، وبعدها يمكننا الحديث عن تحقيق إنجازات كبيرة”.

وقال توتنهام إن الظهير سيرج أورييه عاد للتدريبات بعد التعافي من إصابة أعلى الفخذ، فيما سيعود لاعب الوسط ديلي آلي للتشكيلة عند مواجهة ولفرهامبتون واندرارز بعد غد السبت.

وغاب آلي عن الفوز 5/0 على بورنموث بعد استبداله خلال الفوز 6/2 على إيفرتون الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من الإصابة.