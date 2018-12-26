ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019

عزَّز ليفربول تربعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل 4-0 اليوم الأربعاء في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

وتلقَّى حامل اللقب “مانشستر سيتي” الهزيمة الثانية له على التوالي، وخسر أمام مضيفه ليستر سيتي 2-1.

وسحق فريق توتنهام بخماسية نظيفة دون ردٍ أمام نظيره فريق بورنموث، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب ويمبلي.

واكتسح فريق مانشستر يونايتد ضيفه هيدرسفيلد تاون بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”.

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام توتنهام الذي انتزع المركز الثاني من مانشستر سيتي الذي تلقَّى الهزيمة الثالثة خلال آخر أربع مباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: