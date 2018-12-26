هدف محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول في مرمى نيوكاسل، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي.

وحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 47 إثر عرقلته داخل المنطقة، وسددها بنفسه وأحرز هدف ليفربول الثاني.

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 0 نيوكاسل | هدف الثاني ليفربول محمد صلاح HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/7wSjuxEhYr — فـــــــهـــــد هنا مره أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وتقدم الكرواتي لوفرين لاعب نادي ليفربول بهدف في شباك نيوكاسل في الدقيقة العاشرة، وقابل لوفرين كرة مرتدة من دفاع نيوكاسل، وسدد قوية في شباك المنافس.

ويتطلع الريدز لإنهاء الدور الأول للبريميرليغ على مقعد الصدارة بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب في مواجهة نيوكاسل الذي يقوده الإسباني رافايل بينتيز الذي قضى أفضل سنواته التدريبية مع ليفربول.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليغ برصيد 48 نقطة، ولم يعرف الريدز طعم الخسارة خلال 18 مباراة، وتعادل 3 مرات فقط وسجل الفريق صاحب الرداء الأحمر 39 هدفًا، ولكنه يملك الدفاع الأقوى باستقبال 7 أهداف فقط.. ويعد المصري محمد صلاح هداف الريدز برصيد 11 هدفًا.

ويحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، وحصد الفريق 4 انتصارات و5 تعادلات و9 هزائم وسجل 14 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.. ويعد خوسيه روندون هداف الفريق برصيد 4 أهداف.