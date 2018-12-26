أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل.. “2/0” للريدز (فيديو)

تقدم الكرواتي لوفرين لاعب نادي ليفربول بهدف في شباك نيوكاسل، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة العاشرة قابل لوفرين كرة مرتدة من دفاع نيوكاسل، وسدد قوية في شباك المنافس.

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 نيوكاسل | هدف اول ليفربول لوفرين HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/RJig88wnwX — فـــــــهـــــد هنا مره أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 47 من ركلة جزاء حصل عليها مع بداية انطلاق الشوط الثاني.

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 0 نيوكاسل | هدف الثاني ليفربول محمد صلاح HD via : @if24hd_ pic.twitter.com/7wSjuxEhYr — فـــــــهـــــد هنا مره أخرى (@Ami40444) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

ويتطلع الريدز لإنهاء الدور الأول للبريميرليغ على مقعد الصدارة بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب في مواجهة نيوكاسل الذي يقوده الإسباني رافايل بينتيز الذي قضى أفضل سنواته التدريبية مع ليفربول.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليغ برصيد 48 نقطة، ولم يعرف الريدز طعم الخسارة خلال 18 مباراة، وتعادل 3 مرات فقط وسجل الفريق صاحب الرداء الأحمر 39 هدفًا ولكنه يملك الدفاع الأقوى باستقبال 7 أهداف فقط.. ويعد المصري محمد صلاح هداف الريدز برصيد 11 هدفًا.

ويحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، وحصد الفريق 4 انتصارات و5 تعادلات و9 هزائم وسجل 14 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.. ويعد خوسيه روندون هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

لا ينسى عشاق الريدز الأداء الرائع والنتائج المبهرة مع المدرب الأسبق رافايل بينتيز والذي قاد الفريق لآخر لقب دوري أبطال أوروبا العام 2005.

وواجه بيتيز ليفربول 6 مرات فاز مرتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مرة وحيدة، وكان الفوز حليف المدرب الإسباني حين قاد فالنسيا ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا موسم 2002 – 2003 ومع نيوكاسل تعادل مرتين وخسر مرة.

ولم يعرف نيوكاسل الفوز في آخر 3 مباريات ضد ليفربول، كما أن الريدز لم يخسر في آنفيلد على يد نيوكاسل منذ العام 1995 في كأس الرابطة الإنجليزية.