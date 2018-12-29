ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هاري كين يشعل السباق

أشعل هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع النجم الغابوني بيير أوباميانغ برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

ونجح كين في تسجيل هدف خلال مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون 1-0 المقامة حاليًا على ملعب “ويمبلي”، ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليغ.

وتخطّى كين، النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، الذي يحتل وصافة الهدافين برصيد 12 هدفًا.

الدوري الانجليزي | توتنهام 1 × 0 ولفرهامبتون | هدف اول توتنهام هاري كين هدف رااائع ???????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/9qeJQKyKNV — فـــهــد الجميل يمسي عليكم (@con4404) December 29, 2018

ولا يزال أمام صلاح فرصة للتعادل مع الثنائي عندما يواجه آرسنال اليوم ضمن منافسات الجولة نفسها.

كما يتطلع محمد صلاح لتسجيل الهدف الـ 60 مع ليفربول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، في مباراة فريقه اليوم ضد آرسنال، بعدما سجل 59 هدفًا في 78 مباراة خاضها مع “الريدز” منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

ووضع الهدف كين في المركز السابع عشر ضمن الهدافين التاريخيين للبريميرليغ، برفع رصيده إلى 121 هدفًا حتى الآن.

ويتخطى الإنجليزي مواطنه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول صاحب الـ120 هدفًا.