نادي ليفربول يتفوق على آرسنال في صفقة كريستيان بوليسيتش

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، أن نادي ليفربول يتفوق على منافسه آرسنال في صفقة التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

ووفقًا لصحيفة “صن”، فإن ليفربول عرض مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بوليسيتش، في حين عرض آرسنال 35 مليون، وهو الأمر الذي يرجح كفة “الريدز” في الحصول على خدمات اللاعب.

ولفت بوليسيتش أنظار الأندية الأوروبية إليه، ويتردد أن ليفربول، وتشيلسي، وآرسنال، دخلت سباقًا للتعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 20 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، يريد تدعيم فريقه بالجناح الأمريكي، لتوفير بدائل للثلاثي الهجومي: روبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح، وساديو ماني.

ويتبقى 18شهرًا في عقد بوليسيتش مع بروسيا دورتموند، وتشير بعض التقارير إلى أنه لن يجدد عقده، ما سيدفع الإدارة إلى بيعه خشية رحيله مجانًا.

وشارك بوليسيتش في 115 مباراة مع بروسيا دورتموند، سجل فيها 15 هدفًا، وصنع 24.