قبل مباراة ليفربول وآرسنال.. مدرب بيرنلي يستغرب عدم إيقاف محمد صلاح

عبّر الإنجليزي شين ديتش، مدرب بيرنلي، عن استغرابه لعدم توقيف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تمثيله للحصول على ضربة جزاء أمام نيوكاسل، والتي سجل منها الجناح المصري الهدف الثاني لفريقه.

وقال شين ديتش في تصريح نشرته “صن”: “أعطوني رياضة واحدة التمثيل فيها مسموح، لا أرى أي لعبة، أنا صوت وحيد في مواجهة التمثيل”.

وأضاف “تمثيل صلاح وعدم معاقبته شيء لا يصدق، الاتحاد الإنجليزي قرر ألا يدخل في هذه التفاصيل والقوانين”.

وأكد المدرب أن حالة صلاح هي مجرد أنموذج؛ لكنه أنموذج جيد لحالات التمثيل وتساءل: “كيف يتم تجاوز الحالة؟

وطالب مدرب بيرنلي الصحافة والخبراء واللاعبين السابقين بمحاربة الظاهرة، وعدم تركه وحيدًا يقاوم التمثيل في ملاعب إنجلترا.

وحصل صلاح على ركلة جزاء في الشوط الثاني أمام نيوكاسل، إذ نجح في تسجيلها، ليتعرض بعدها لانتقادات عديدة بسبب اتهامه بالتحايل على الحكم.

وكان شين ديتش اتهم زميل محمد صلاح الإنجليزي دانييل ستوريدج بالتمثيل للحصول على ضربة خطأ حين خسر فريقه 1/3.

كما اتهم المدرب لاعبي آرسنال بالتمثيل، وقال: “سبق أن تطرقت لسيناريو مباراة آرسنال، حيث يتم لمس اللاعبين بالذراع أو بطريقة أخرى يسقطون بسبب تعثرهم ويحصلون على ضربات أخطاء”.

ويستضيف ليفربول على ملعب أنفيلد منافسه آرسنال في قمة مباريات الجولة الـ20 من المسابقة.