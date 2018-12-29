موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي ليفربول منافسه آرسنال، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة اليوم السبت، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ليفربول وآرسنال على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 19 مباراة (فاز 16، وتعادل 3، ولم يخسر أي مباراة).

في المقابل يحتل آرسنال المركز الخامس، وفي رصيده 38 نقطة (فاز 11، وتعادل 5، وخسر 3).

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول 4 مرات، في حين فاز آرسنال مرة، وانتهت 5 مباريات بالتعادل، بينها مباراة الذهاب من الموسم الحالي.

ويسعى ليفربول لمواصلة مسيرته الرائعة الموسم الحالي على أمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ أن أحرز اللقب موسم 1989/1990، بينما حقق آرسنال اللقب آخر مرة موسم 2003/2004.

ولم يخسر ليفربول على ملعبه أنفيلد في آخر 30 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة “صن” إن مسعود أوزيل خرج من قائمة آرسنال المستدعاة للمباراة، بسبب ألم في الركبة، ولم يغادر إلى ليفربول برفقة بقية اللاعبين.