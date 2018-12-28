قبل مباراة ليفربول وآرسنال.. فان ديك يشيد بالقوة الدفاعية للريدز

قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، إن التقدم المثير للإعجاب لفريقه إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جاء على أساس من الدفاع القوي، يقدم فيه كل مدافع مساهمة مهمة.

وأصبح الهولندي فان ديك، المنضم من صفوف ساوثهامبتون في يناير الماضي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار)، أساس دفاع ليفربول الذي اهتزت شباكه 7 مرات فقط في 19 مباراة، ليبتعد في صدارة البطولة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

وأوضح قائد هولندا أن التقارب الشديد بين لاعبي فريق المدرب يورغن كلوب يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة ليفربول، صاحب السجل الخالي من الهزيمة، على ظهور دفاعه بشكل قوي، إذ يسعى لنيل لقبه الأول في الدوري في 29 عامًا.

وأبلغ فان ديك موقع ناديه الرسمي في الإنترنت: “أقول للاعبين إننا كلنا معًا ونعمل في كل يوم”.

“في بعض الأحيان لا أحظى بمباراة جيدة وربما بعد ذلك (الظهير الأيسر أندرو) روبرتسون وربما أي لاعب آخر، وهذا هو الحال في كرة القدم”.

وأضاف: “الأمر يتعلق بكيف نلعب سويًا. ‭’‬سويًا‭’‬ هي العامل المهم وبدونها لن تستطيع الحفاظ على شباكك”.

ويتصدر الفريق القادم من منطقة مرسيسايد جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متقدمًا بـ 6 نقاط على توتنهام هوتسبير و7 عن مانشستر سيتي حامل اللقب، قبل مواجهتهما المهمة في الثالث من يناير.

وأوضح المدافع الهولندي أن المشوار ما زال طويلًا أمام الفريق لو أراد ترجمة البداية القوية إلى نجاح.

وتابع: “المهم هو حاجتنا للاستمرار. لا يمكن أن نشعر بالرضا بما حققناه حتى الآن؛ لأننا لا نملك شيئًا في الوقت الحالي”.

ويسعى ليفربول للحفاظ على تقدمه في الصدارة عندما يستضيف آرسنال صاحب المركز الخامس في الدوري، يوم السبت.