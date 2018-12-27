مباراة ليفربول وآرسنال.. الحصون الدفاعية طريق الريدز إلى لقب الدوري الإنجليزي

ستواجه محاولات نادي ليفربول للتتويج بأول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز، منذ 29 عامًا، تحديًا جديدًا حين يتقابل مع ضيفه آرسنال على ملعب أنفيلد، بعد غدٍ السبت.

وتشير دلائل إلى أن خط دفاع ليفربول القوي ربما يكون هو مفتاح الفريق لتحقيق هذا اللقب الذي طال انتظاره.

وكانت فرحة جماهير ليفربول الغامرة بخسارة مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي، أمس الأربعاء، مؤشرًا على أن ليفربول بدأ بالفعل يثق في قدرته على انتزاع اللقب.

وعلى النقيض مما حدث مع ليفربول الذي لم يتجرع أي هزيمة في الدوري حتى الآن، وفاز بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب 4/0 على نيوكاسل يونايتد، ليقترب الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد من محاولة تحقيق حلم الفوز بلقب الدوري للمرة رقم 19 في تاريخه، فإن مانشستر سيتي البطل تلقى خسارة للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع.

لهذا السبب ومع نهاية الدور الأول للدوري الإنجليزي الممتاز، زاد الفارق إلى 7 نقاط بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثالث خلف توتنهام هوتسبير.

وتظهر المقارنة بين السجلات الدفاعية للفريقين أحد الأسباب الرئيسية لهذا التباين.

وإذا نظرنا إلى ليفربول، الذي عزز خط دفاعه بضم قلب الدفاع الهولندي المتميز فيرجيل فان ديك والحارس البرازيلي أليسون، سنجد أن شباكه اهتزت 7 مرات فقط في 19 مباراة هذا الموسم، وهو رقم يقل 16 هدفًا عن الفترة نفسها من الموسم الماضي.

وفي المقابل، اهتزت شباك مانشستر سيتي 15 مرة وسيتوجه لملاقاة ساوثهامبتون، الأحد المقبل، في الدوري دون شباك نظيفة في آخر 9 مباريات في جميع المسابقات.

وكانت قوة ليفربول الهجومية مثار حسد الفرق الأخرى منذ فترة طويلة، لكن المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد يشير إلى كيفية إنجاز ليفربول هذا الأمر حاليًا، جنبًا إلى جنب مع وجود ثبات دفاعي بعد أن فاز ليفربول في 8 من آخر 9 مباريات في الدوري واهتزت شباكه مرتين فقط.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، لموقع النادي على الإنترنت: “أظهرنا أننا فريق عَصِيْ على تلقي الهزيمة. ليس ذلك فحسب بل من الصعب أيضًا أن تهتز شباكنا. ليس من السهل أن تأتي فرق هنا وتنجح في إحراز أهداف في مرمانا”.

“حافظنا على نظافة شباكنا في مباريات كثيرة، خاصة على ملعبنا وهو أمر محل فخر لنا كمدافعين وبين عناصر الفريق بأكمله”.

وأضاف: “هذا هو الأساس الذي يجب أن نضعه في اعتبارنا، ثم نرسل الكرة للمهاجمين للقيام بأفضل ما يمكنهم وإحراز أهداف”.

وكان آرسنال صاحب المركز الخامس هو آخر فريق نجح في اقتناص نقطة من ضيفه ليفربول في التعادل 1/1 على ملعب الإمارات، الشهر الماضي. لكن فريق المدرب أوناي إيمري فقد البوصلة من بعدها وخسر 7 نقاط في آخر 3 مباريات.

ودفع آرسنال ثمنًا غاليًا لخطأ ارتكبه مدافعه شتيفان ليختشتاينر، لينجح برايتون المتعثر في إدراك التعادل 1/1 أمام الفريق اللندني على ملعب أميكس، أمس الأربعاء.

وخاض آرسنال المباراة خارج ملعبه بدون 4 من لاعبي قلب الدفاع المهمين، ويأمل إيمري في عودة ناتشو مونريال وشكودران مصطفى أمام ليفربول، يوم السبت.

سيتي يواجه أزمة دفاعية

وبعد أن اهتزت شباك مانشستر سيتي بـ 5 أهداف في هزيمتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ثم ليستر سيتي، أبدى المدرب بيب غوارديولا قلقه بشأن انضباط فريقه دفاعيًا.

وقال المدرب الإسباني: “بدأنا الموسم بشباك نظيفة واهتزت شباكنا بـ 5 أهداف فقط في البداية. كان ثباتًا دفاعيًا مذهلًا”.

“لكن الأهداف في مرمانا زادت وهي واحدة من المسائل المهمة التي تواجهنا. الفريق يضم لاعبين من أصحاب الكفاءة”.

وأضاف: “نملك لاعبين من أصحاب المهارة والفريق لا يعتمد فقط على الدفاع في معظم أوقات المباريات”.

وتقدم توتنهام هوتسبير هو الآخر في الصراع على اللقب، وانتقل ليحتل المركز الثاني في الترتيب وهز الشباك 11 مرة حين انتصر على إيفرتون وبورنموث. وبإمكان الفريق اللندني أن ينهي عام 2018 بانتصار سادس على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز حين يستضيف ولفرهامبتون واندررز، يوم السبت.

وسيحاول أولي جونار سولسكاير، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، الحفاظ على سلسلة انتصارات الفريق تحت قيادته حين يستضيف بورنموث في أولد ترافورد، الأحد المقبل.

وبعد الفوز بنتيجة 3/1 على هدرسفيلد تاون ظل مانشستر يونايتد في المركز السادس متأخرًا بفارق 8 نقاط عن تشيلسي الرابع، الذي سيتوجه لملاقاة كريستال بالاس، يوم الأحد.