مباراة ليفربول ضد آرسنال.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الريدز والغانرز بالدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى ملعب أنفيلد، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع بين نادي ليفربول وضيفه آرسنال في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدو المباراة قوية ونارية بين الريدز والغانرز في افتتاح مشوار الدور الثاني من المسابقة، وسط طموحات كبيرة لفريق ليفربول للتتويج باللقب بعد غياب أمام آرسنال الباحث عن الفوز من أجل التقدم في جدول الرتيب.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة بين ليفربول وآرسنال، فإلى السطور القادمة:

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة في ملعب انفيلد في الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة ليفربول وآرسنال على قناة قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه (توتنهام)، وفاز الريدز في 16 مباراة من 19، مع 3 تعادلات ودون هزيمة، وسجل لاعبو ليفربول 43 هدفًا، واستقبل 7 أهداف، والمصري محمد صلاح هداف الفريق برصيد 12 هدفًا.

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة، وفاز الفريق في 11 مباراة وتعادل 5 مرات وخسر 3 مباريات، وسجل الفريق 41 هدفًا واستقبل 25 هدفًا، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هداف الغانرز برصيد 13 هدفًا.

ليفربول.. الدفاع الأقوى والهجوم المرعب

يراهن ليفربول هذا الموسم ليس على قوة هجومه فحسب؛ بل قوة دفاعه فهو الفريق الأقل استقبالًا للأهداف بالدوري الإنجليزي وشباك حارسه البرازيلي أليسون باكير اهتزت 7 مرات فقط.

ويسعى ليفربول لمواصلة مسلسل انتصاراته وانطلاقته المحلية من أجل حصد الفوز وتعزيز الصدارة خاصة أنها على حساب منافس قوي وعنيد.

ويغيب عن الريدز الثلاثي المصاب جويل ماتيب وأليكس تشامبرلين وجوزيف غوميز.

وعلى الأرجح لن تشهد أفكار المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز تغييرات كبيرة، فالاستقرار على الحارس أليسون، وأمامه رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وديان لوفرين وترينت أرنولد وأندري روبرتسون، بينما يبدو خط الوسط بين اللعب بثنائي ارتكاز هما جورجينهو فاينالدوم وجوردان هندرسون، وإضافة شيردان شاكيري كجناح مع ساديو ماني وروبرتو فيرمينو وفي الأمام محمد صلاح.

وربما يلجأ كلوب لطريقته الأصلية 4-3-3، ويلعب بفاينالدوم وهندرسون ونابي كيتا مع إراحة شاكيري والعودة للثلاثي صلاح وفيرمينو وماني، خاصة أن الأخير يبدو غير متأقلم مع اللعب كجناح في طريقة 4-2-3-1 وتقل فاعليته على المرمى.

آرسنال وسرعة أوباميانغ وأزمة الغيابات

يملك آرسنال سرعات كبيرة في خط الهجوم يراهن عليها المدرب الإسباني أوناي إيمري، ولكن الغيابات تبدو مؤثرة ومهمة في طريق الغانرز في ظل إصابة أكثر من لاعب وخروجهم من حسابات المدرب.

ويُعد أبرز الغائبين هنريك مخيتريان وداني ويلبك وهيكتور بيليرين وروب هولدنغ ومسعود أوزيل، ومن المرجح أن يعتمد إيمري على طريقة 4-3-3 مع تغيير طفيف باللعب برأسي حربة وخلفهما صانع لعب لتتحول إلى 4-3-1-2 للتحكم في وسط الملعب.

يعتمد إيمري على حارسه بيرنرد لينو وأمامه الرباعي سوكراتس باباستاثوبولوس وشكودران موستافي وستيفن ليشتنشتاير وسياد كولاسيناك للدفاع ويراهن إيمري على ستارة دفاعية في خط الوسط تضم غرانيت تشاكا ولوكاس توريرا وماتيو غندوزي وأمامهم آرون رامسي.

ويعوّل آرسنال على سرعات الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير أوباميانغ في خط الهجوم.