القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل آرسنال ضيفًا على منافسه نادي ليفربول، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وتنطلق المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتمثل المباراة صراعًا شخصيًّا بين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، إذ يحتل الثاني صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا، مقابل 12 لمحمد صلاح في المركز الثاني مع هاري كين لاعب توتنهام.

ويسعى ليفربول لمواصلة مسيرته الرائعة على ملعبه (أنفيلد)، إذ لم يخسر عليه في آخر 30 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، ولم يخسر أي مباراة الموسم الحالي في المسابقة، في حين يملك آرسنال 38 نقطة في المركز الخامس.

وحقق ليفربول اللقب 18 مرة، آخرها موسم 1989/1990، في حين أحرز آرسنال اللقب 13 مرة آخرها موسم 2003/2004.

وفاز ليفربول 4 مرات في آخر 10 مباريات جمعته مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، في حين فاز آرسنال مرة وحيدة، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.