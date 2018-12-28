كلوب: تشامبرلين يعود لتدريبات ليفربول في هذا التوقيت

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن أليكس أوكسليد-تشامبرلين يمضي قدمًا في برنامج تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة، وربما يعود لتدريبات الفريق مطلع فبراير/ شباط المقبل.

وتعرض أوكسليد-تشامبرلين لإصابة في أربطة الركبة خلال فوز فريقه ليفربول 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، في أبريل/ نيسان الماضي.

وبعدها بثمانية أيام، خضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لجراحة.

وكان من المتوقع أن يغيب عن موسم 2018-2019 بأكمله، لكن جمهور ليفربول تلقى دفعة قوية في وقت سابق هذا الأسبوع، عندما التقطت صورة للاعب الوسط الإنجليزي وهو يركض في ملعب ميلوود للتدريب.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “أخبار جيدة. بدأ دخول الملعب وبدا طبيعيًا تمامًا منذ خطواته الأولى، في بعض الأحيان عندما يعود لاعبون من إصابة ويشرعون في الركض فإنك لا تراهم يعرجون بشكل كامل، لكن لا تكون الصورة التي كانت في مخيلتك، ولكن مع أوكسليد-تشامبرلين فكان يبدو طبيعيًا من الوهلة الأولى”.

وأضاف: “لا توجد عليه ضغوط، ولكن يبدو أنه قد يعود لتدريبات الفريق بشكل طبيعي في فبراير، أواخر فبراير أو أوائل مارس، وهذا يمنحنا أملًا أنه سيعود هذا الموسم”.