تشامبرلين نجم نادي ليفربول يحتفل بعودته إلى الملاعب بعد غياب 8 شهور

أبدى نجم ليفربول، أليكس أوكسليد تشامبرلين، سعادته بالعودة للتدريبات لأول مرة في مقر تدريبات النادي الإنجليزي منذ ثمانية أشهر.

وتعرض المهاجم الدولي الإنجليزي لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليبتعد عمّا تبقى من الموسم، وكذلك كأس العالم 2018 في روسيا.

وبعد أشهر من إعادة التأهيل والتدريبات الخفيفة داخل صالة الألعاب الرياضية، تعافى تشامبرلين تمامًا وعاد للتدريب في مقر النادي.

ونشر مهاجم آرسنال السابق صورة له على حسابه في إنستغرام داخل المقر التدريبي لليفربول، إلى جانب اثنين من المدربين في النادي، وعلق عليها قائلًا: “هذا الشعور عندما تخرج في النهاية للتدريب في الملعب لأول مرة منذ 8 أشهر”.

كان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مهمًا في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب الموسم الماضي، إذ شارك في 42 مباراة في جميع المسابقات.

وأعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه سيحتاج لشهرين على الأقل قبل أن يتمكن من التدريب بالكرة مرة أخرى.

وقال: “ربما سأضطر للركض لمدة شهرين وهو ليس الشيء المفضل بالنسبة لي! ثم بمجرد أن تبدأ تدريبات الكرة يصبح الأمر أسهل، لقد بدأت بالفعل في تمرير الكرة وأشعر بأن حالتي جيدة.

“أتمنى المشاركة في المباريات على الأقل قبل نهاية الموسم، اعتمادًا على ما نقوم به، وما إذا كنت بحاجة إليه فعلًا. سيكون من اللطيف المشاركة في عدد قليل من المباريات، قبل نهاية الموسم؛ لإثبات أني أستطيع أن أفعل ذلك، وأن أحظى بموسم جيد قبل بدء الموسم الجديد”.

ويستضيف ليفربول، متصدر البريميرليغ، فريق نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء، من أجل الحفاظ على مسيرته الخالية من الخسارة.

ويتصدر ليفربول المسابقة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي، بعد فوزه في 15 من أول 18 مباراة في الدوري.