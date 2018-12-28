مباراة ليفربول وآرسنال.. هل يكسر محمد صلاح عقدة الكبار في نهاية 2018؟

يستضيف ملعب أنفيلد، مساء السبت، موقعة ساخنة بين ناديي ليفربول وآرسنال، في المرحلة 2 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة في صدارة المسابقة برصيد 51 نقطة، في حين يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين اثنين من هدافي البريميرليغ هذا الموسم، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نجم آرسنال.

ويتربع أوباميانغ على صدارة هدافي البريميرليغ برصيد 13 هدفًا، ويليه في الترتيب محمد صلاح وهاري كين نجم توتنهام برصيد 12 هدفًا.

وتمثل تلك المباراة تحديًا خاصًا لمحمد صلاح على وجه الخصوص، وذلك قبل نهاية عام 2018، حيث ستكون تلك المواجهة هي الأخيرة لليفربول وصلاح في العام الحالي.

فرغم الأهداف الـ12 التي سجلها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلا أنه لم ينجح إلى الآن في هزّ الشباك أمام المنافسين الكبار، رغم أنه أمطر شباكهم جميعًا في الموسم الماضي، باستثناء مانشستر يونايتد.

ولم ينجح محمد صلاح في هز الشباك في مباريات تشيلسي وآرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي وإيفرتون ومانشستر يونايتد، منذ مطلع الموسم الجاري، وذلك خلال مباريات الدور الأول، وهو ما أثار انتقادات البعض ضد الدولي المصري، وبأنه افتقد عنصر الحسم خلال المباريات الحاسمة والمواجهات القوية.

وعلى الصعيد الأوروبي، أحرز محمد صلاح 3 أهداف، اثنين منها في مباراة النجم الأحمر الصربي على ملعب أنفيلد، والثالث كان حاسمًا، وربما أغلى أهداف ليفربول هذا الموسم، أمام نابولي في المباراة التي حسم فيها الريدز التأهل لدور الـ16، قبل أن توقعهم القرعة أمام بايرن ميونخ الألماني، في مواجهة من العيار الثقيل.