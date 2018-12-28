إدين هازارد يتلاعب بجماهير تشيلسي

تلاعب النجم البلجيكي إيدين هازارد بجماهير ناديه تشيلسي بعدما تناقضت تصريحاته إثر الفوز على واتفورد 2/1، حيث سجل هدفين ودخل نادي اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف على الأقل مع البلوز.

وقال هازارد بعد اللقاء أنه يتمنى أن يصبح أسطورة في الفريق بعد تسجيله لأكثر من 100 هدف وهو ما اعتبره الأنصار انفراجًا في مشكلة تمديد عقده وإعلانًا عن رغبته في البقاء لمدة أطول علمًا أن عقده ينتهي صيف 2018.

لكن صحيفة “صن” البريطانية أكدت أن هازارد لا يرغب في نقاش مسألة تمديد عقده رغم رغبة إدارة الفريق مفضلًا إيقاف المفاوضات للصيف القادم في إشارة لبقاء مصيره مرتبطًا بالرحيل نحو ريال مدريد الفريق الذي يرغب في اللعب في صفوفه وعبر مرارًا عن حبه وعشقه للفريق الملكي.

واعتبرت الصحيفة أن هازارد قضى 7 سنوات في تشيلسي وهو حاليًا لاعب من الطراز العالمي والقليل من ينتقد لاعبًا مثله في قمة العطاء حين يترك خياراته المستقبلية مفتوحة.