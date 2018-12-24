تقارير: ريال مدريد قد يتخلى عن لاعبَين ومبلغ مالي للتعاقد مع إدين هازارد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن لاعبَين من لاعبيه ومبلغ مالي، مقابل التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، بمبلغ أقل مما تطلبه إدارة البلوز.

ووفقًا لإذاعة “أوندا سيرو”، فإن إدارة ريال مدريد بدأت العمل للحصول على هازارد بأقل ثمن ممكن.

وأشارت الإذاعة إلى أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن ماتيو كوفاسيتش، الذي يلعب مع تشيلسي حاليًا بنظام الإعارة من ريال مدريد، وإيسكو، في سبيل إنجاح صفقة هازارد.

وما يرجح رغبة ريال مدريد في التخلي عن إيسكو، أنه دخل في خلافات مع مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي اعتمد عليه في عدد قليل من الدقائق، كما لم يحتفل اللاعب مع زملائه بفوز الفريق بكأس العالم للأندية.

وكشفت تقارير سابقة، أن تشيلسي أبلغ ريال مدريد الإسباني بأنه لن يبيع هازارد بأقل من 163 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الإذاعة، أن ريال مدريد يرى أن إقحام كوفاسيتش وإيسكو في صفقة الحصول على هازارد، سيخفض ثمن التعاقد مع هازرد.

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، وعبر عن رغبته مرارًا في الانضمام إلى ريال مدريد، رغم أن عقده مع البلوز يمتد حتى العام 2020.

وسجل هازارد 99 هدفًا وصنع 84 في 321 مباراة مع تشيلسي، بينها 10 أهداف وصناعة 9 في 21 مباراة الموسم الحالي.