مدافع واتفورد ينجو من حادثة خطيرة بعد ارتطامه بالقائم خلال مباراة تشيلسي (صور)

احتاج كريستيان كاباسيلي مدافع واتفورد إلى وضعه على جهاز الأكسجين بعد ارتطامه في قائم مرماه خلال محاولة إنقاذ فرصة لتشيلسي في مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وارتطم المدافع في القائم الأيسر لمرماه في بداية مباراة واتفورد أمام ضيفه تشيلسي ضمن الجولة 19 للبريميرليغ في “البوكسينغ داي.

وغادر كاباسيلي الملعب على محفة قبل انتقاله خارج الاستاد بواسطة سيارة إسعاف مع وضعه تحت جهاز التنفس الصناعي.

وأُصيب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عندما ارتطم القائم بين ذراعه ليتدخل الفريق الطبي لواتفورد لعلاجه داخل الملعب قبل أن يتم نقله في سيارة إسعاف.

وقبل مغادرته الملعب استمر بضع دقائق، لكن تم استبداله في الدقيقة 15، وحلَّ محله أدريان ماريابا ليتلقى كاباسيلي تصفيقًا حارًا من قِبل جماهير واتفورد أثناء مغادرته.