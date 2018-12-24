تشيلسي وميلان يتفقان على صفقة تبادلية قوية

اتفق ناديا تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي على صفقة تبادلية في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وذكرت شبكة “Sport Mediaset” الإيطالية، أن الناديين اتفقا على انتقال الإسباني ألفارو موراتا من تشيلسي إلى ميلان على أن ينتقل الأرجنتيني غونزالو هيغواين من الروسينيري إلى البلوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيغواين يلعب مع ميلان بنظا الإعارة من يوفنتوس، وهو ما يتطلب موافقة البيانكونيري على الصفقة.

وأضافت أنه يوجد خياران على الطاولة، الأول هو اعتبار إعارة هيغواين لميلان انتهت، على أن ينتقل اللاعب لتشيلسي، حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء بشكل نهائي، وفي المقابل، سيعير البلوز موراتا للروسونيري لمدة 18 شهرًا.

أما الخيار الثاني فهو مبادلة اللاعبين، مع وجود احتمال عودة هيغواين إلى ميلان، الصيف المقبل.

ويصر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، على التعاقد مع مهاجم قوي، في حين أن موراتا لم يقنع أحد تقريبًا في تشيلسي.

وسبق أن لعب هيغواين تحت قيادة ساري في نابولي، وسجل المهاجم الأرجنتيني تحت قيادة ساري موسمًا واحدًا، وسجل 38 هدفًا وصنع 3 في 42 مباراة في جميع المسابقات..

وقال ساري قبل أيا عن هيغواين: “أنا أحبه كثيرًا، هو رجل عظيم ولاعب رائع”.