آرسنال يسقط في فخ التعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سقط فريق آرسنال، في فخ التعادل مع مضيفه برايتون بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

ودخل آرسنال اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس وهو ما تحقق في الدقيقة السابعة عبر الغابوني بيير أوباميانغ.

ومع حلول الدقيقة 35 أدرك برايتون التعادل عن طريق الهولندي يورغن لوكاديا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتبادل الفريقان الهجمات خلال شوط المباراة الثاني في محاولة لتسجيل هدف الفوز والنقاط الثلاث، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد آرسنال إلى 38 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 51 نقطة.