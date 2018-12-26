رياض محرز: ما زلت أتأقلم مع مانشستر سيتي.. والمنافسة مع ليفربول أمر كبير

شدد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن مستواه ما زال يتطور مع فريقه الجديد.

وقال محرز، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “عندما تصل لفريق جديد، تجد صعوبة في التأقلم خلال أول 6 أشهر، ولكنني في وضع جيد حتى الآن”.

وأضاف: “المنافسة مع ليفربول على قمّة ترتيب البريميرليغ، أمر كبير، لأنه يجب عليك الفوز في كل مرة”.

ويحتل مانشستر سيتي، وصافة ترتيب البريميرليغ برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول.

وتابع: “ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط، لأنك عندما تتعثر سواء بالخسارة أو التعادل، سيتقدم عليك المنافس في الترتيب”.

يذكر أن محرز انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 60 مليون جنيه إسترليني.