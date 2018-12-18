مباراة ليستر ومانشستر سيتي.. رياض محرز يواجه ذكرياته الجميلة مع الثعالب

يخوض مانشستر سيتي مواجهة قوية ضد ليستر سيتي، مساء الثلاثاء، على ملعب “ووكرز” في ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وتُعدُّ هذه المواجهة ذات طابع خاص بالنسبة للنجم الجزائري رياض محرز، صانع ألعاب مانشستر سيتي وأحد أبرز نجوم ليستر سيتي السابقين، والذي قاده لموسم تاريخي فازه به بلقب الدوري الإنجليزي.

ويخوض رياض محرز أول مواجهة ضد فريقه السابق ليستر سيتي، وفي زيارة هي الأولى لملعب “ووكرز” كمنافس وليس صاحب أرض وهو اختبار عاطفي صعب لمحرز أمام ثعالب ليستر.. وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

تبدأ المباراة الساعة الـ 22:45 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ووكرز.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 .

كيف صعد الفريقان؟

صعد فريق ليستر سيتي إلى ربع نهائي البطولة بعدما أقصى فلينوود تاون في الدور التمهيدي الثاني، ثم فاز على وولفر هامبتون بضربات الترجيح بالدور التمهيدي الأخير ثم تخطى ساوثهامبتون أيضاً بركلات الترجيح في دور الستة عشر.. وفاز ليستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات من قبل أعوام 1964 و1997 و2000.

وتأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى هذه المرحلة بعد الفوز على أكسفورد يونايتد بثلاثية دون رد في الدور التمهيدي ثم عبور فولهام في دور الستة عشر.

وفاز السيتي بلقب كأس الرابطة 5 مرات أعوام 1970 و1976 و2014 و2016 و2018.

عقل محرز يواجه أجمل الذكريات

يواجه رياض محرز ذكرياته الأجمل في مشواره الكروي والتي عاشها مع ليستر سيتي الذي انضم إليه قادمًا من لوهافر الفرنسي عام 2014 ورحل عنه في صيف 2018 إلى مانشستر سيتي.

يسير محرز بخطى جيدة مع السيتي هذا الموسم، وسجَّل 7 أهداف في 24 مباراة، وصنع 6 أهداف وحصل على فرص مناسبة للمشاركة والظهور في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحقق رياض محرز إنجازًا كبيرًا مع ليستر سيتي بالفوز بلقب الدوري موسم 2015 – 2016 ، ولعب محرز بقميص الثعالب 179 مباراة سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 38 هدفًا.

طموح غوارديولا وقوة السيتي

يبدو غوارديولا مدرب مانشستر سيتي طامحًا في الحفاظ على اللقب في هذه البطولة، بدليل تصريحاته بأن هذه البطولة أفضل كثيرًا بالنسبة له من الراحة.

ويغيب عن السيتي الحارس كلاوديو برافو وإلياكيم مانجالا وبنيامين ميندي ودافيد سيلفا، ويعتمد غوارديولا على طريقة 4-3-3 باللعب بالحارس آرجاينت موريتش وأمامه الرباعي فيسنت كومباني وجون ستونز وكايل وولكر وأوليكساندر زيتشينكو في خط الدفاع.

ويظهر كيفين دي بروين مع لاعب الوسط إلكاي غوندوغان وفيل فودين مع ثلاثي الهجوم رياض محرز وإبراهيم دياز وسيرجيو أجويرو.

هل يفعلها ليستر؟

يسعى ليستر سيتي لتحقيق المفاجأة، وإسقاط مانشستر سيتي حامل اللقب متسلحًا بالروح القتالية للاعبيه والعبور بركلات الترجيح في آخر مرحلتين، ويقود الفريق المدير الفني الفرنسي كلود بويل.

ويغيب المدافع جوني إيفانز عن صفوف ليستر للإيقاف وماتيو جيمس ودانيال أمارتي وبن تشيلويل للإصابة، ويعتمد بويل على طريقة 3-4-2-1 بوجود الحارس داني وارد وأمامه الثلاثي ويس مورجان وهاري ماجواير و كاجلار سويونكو في خط الدفاع.

ويراهن بويل على ثنائي الارتكاز فيسنتي إيبورا وحمزة تشودري مع داني سيمبسون وكريستيان فوتشس بجانب الثنائي جيمس ماديسون وأدريان سيلفا مع المهاجم كيليتشي ايهانتشيو نجم مانشستر سيتي السابق.