القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم فريقا ليفربول، ونيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة من الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام على ملعب “أنفيلد”، معقل الريدز.

ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 48 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي، صاحب الوصافة بـ44 نقطة، ويملك نيوكاسل 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

ونجح محمد صلاح ورفاقه في تخطي وولفرهامبتون في الجولة الـ 18، بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما صلاح، وفان دايك، بينما تعادل نيوكاسل مع فولهام دون أهداف في الجولة ذاتها.

الموعد والقناة الناقلة

ستنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وستذاع عبر قناة “beIN SPORTS HD 2”.