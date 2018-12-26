هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول إذا تعاقد النادي مع الإسرائيلي مؤنس دبور؟

تصاعدت أزمة انتقال اللاعب الإسرائيلي مؤنس دبور، مهاجم سالزبورغ النمساوي، لنادي ليفربول الإنجليزي، بعدما أكدت تقارير صحفية رغبة يورغن كلوب في ضم اللاعب لصفوف الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفتح كلوب الباب أمام تعاقد النادي مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن ليفربول يخوض عددًا كبيرًا من المباريات؛ ما يدفعه للبحث -دائمًا- عن دعم لصفوفه.

كانت تقارير نمساوية أشارت لإرسال ليفربول كشافًا لمشاهدة مؤنس دبور على الطبيعة خلال إحدى مباريات سالزبورغ.

وسجل اللاعب العربي الأصل والإسرائيلي الجنسية 4 أهداف في الإقصائيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، والذي فشل خلالها فريقه في بلوغ دوري المجموعات، كما سجل 5 أهداف في لقاءات الدوري الأوروبي، والتي بلغ خلالها فريق سالسبورغ النمساوي دور الـ 16 إذ سيواجه كلوب بروج البلجيكي.

ولد مؤنس دبور في الـ 14 من أيار/ مايو 1992 بمدينة الناصرة ويعتبر من عرب الـ 48 في إسرائيل وبدأ مشواره في فريق مكابي الناصرة ما بين 2003 و2010 وصعد كلاعب محترف في 2009 قبل أن ينتقل لفريق مكابي تل أبيب في 2010 حيث لعب في صفوفه 4 مواسم سجل خلالها 28 هدفًا في 91 لقاءً.

وانتقل مؤنس دبور في 2014 لفريق غراسهوبرز السويسري ولعب في صفوفه موسمين سجل خلالهما 41 هدفًا في 82 لقاءً، لينتقل بعدها لفريق سالزبورغ النمساوي في 2016 ثم أعير لفريقه السابق جراسبهوبرز لمدة موسم في 2017 حيث حمل شارة القيادة في الفريق.

وعاد اللاعب لفريق سالزبورغ هذا الموسم ليتألق بشكل لافت، وسجل طيلة فترتي لعبه الأولى والثانية 55 هدفًا في 108 لقاءات.

مثَّل دبور المنتخبات الإسرائيلية في الفئات الصغرى، ومثل المنتخب الإسرائيلي الأول في 12 لقاءً وسجل 3 أهداف ويعتبر من أبرز اللاعبين العرب في إسرائيل.

وسبق أن لعب دبور بجوار المصري محود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك الحالي، حينما كان لاعبًا في غراسبهوبرز السويسري.

وزعمت تقارير إسرائيلية نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية، أن صلاح هدَّد بالرحيل عن ليفربول إذا تم التعاقد مع مؤنس دبور.

وسبق لصلاح أن لعب ضد أندية إسرائيلية في تل أبيب حينما كان لاعبًا في بازل، غير أنه ظهر في لقطة يتهرب من مصافحة لاعبي الفريق الإسرائيلي من خلال تحيتهم بقبضة يده.

وقالت صفحة السفارة الإسرائيلية في مصر على فيس بوك “تتردَّد أنباء صحفية عن احتمالية انضمام لاعب كرة القدم الإسرائيلي موناس دبور إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، النادي الذي يضم اللاعب المصري محمد صلاح ضمن صفوفه، يذكر أن نادي ليفربول ضم من قبل العديد من اللاعبين الإسرائيليين مثل: يوسي بينايون، روني روزنتال، وآفي كوهين”.

“نأمل أن يكون موناس دبور هو الإسرائيلي القادم الذي سيلعب مع ليفربول، وسيكون لدينا تعاون مصري إسرائيلي آخر”.

وبحسب تقرير صحيفة ميرور نقلًا عن مصدر مقرّب من صلاح، فإن اللاعب المصري غير مهتم بتعاقدات ناديه.