مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة‎

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يومًا كرويًّا مثيرًا، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي.

ويعد اليوم هو الـ”بوكسينغ داي”، وهو يوم الجولة التي يشتهر بها الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسكتلندي أيضًا كل عام.

وتأتي التسمية نسبة لصناديق الهدايا التي توزع في عيد الكريسماس، إذ يتم جمع هذه الصناديق في اليوم التالي، لذلك سمي هذا اليوم بيوم الصناديق “Boxes”.

ويبدأ اليوم بلقاء فولهام وولفرهامبتون الساعة الـ2:30 بتوقيت القاهرة، الـ3:30 بتوقيت السعودية، ويبث عبر قناة “beIN SPORTS HD 2”.

ويلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية في الجولة الـ 19 من المسابقة عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.

ويواجه ليستر سيتي نظيره مانشستر سيتي على ملعب الأول، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية ويذاع اللقاء على قناة “beIN SPORTS HD 1”.

وفي الوقت ذاته يلتقي مانشستر يونايتد مع هدرسفيلد تاون في ملعب أولد ترافورد عبر قناة “بي إن سبورتس 3”.

وتوتنهام مع بورنموث، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 5.

ويواجه في التوقيت ذاته، أيضًا كريستال بالاس نظيره كارديف سيتي، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

وأيضا مواجهة بيرنلي وإيفرتون وتبثي عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

أما آرسنال فسوف يواجه برايتون في تمام السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت السعودية، عبر قناة “بي إن سبورتس 2”.

وفي نهاية اليوم يواجه واتفورد نظيره تشيلسي، الساعة الـ 9:30 بتوقيت القاهرة، الـ10:30 بتوقيت السعودية، في مباراة تذاع على قناة “beIN SPORTS HD 2”.