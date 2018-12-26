مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد.. كل ما تريد معرفته عن صدام بينتيز ويورغن كلوب؟

يخوض فريق ليفربول اختبارًا صعبًا أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي.

ويتطلع الريدز لإنهاء الدور الأول للبريميرليغ على مقعد الصدارة بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب في مواجهة نيوكاسل الذي يقوده الإسباني رافايل بينتيز الذي قضى أفضل سنواته التدريبية مع ليفربول.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ونيوكاسل وصراع كلوب وبينتيز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول صدارة ترتيب البريمييرليغ برصيد 48 نقطة، ولم يعرف الريدز طعم الخسارة خلال 18 مباراة وتعادل 3 مرات فقط وسجل الفريق صاحب الرداء الأحمر 39 هدفًا ولكنه يملك الدفاع الأقوى باستقبال 7 أهداف فقط.. ويعد المصري محمد صلاح هداف الريدز برصيد 11 هدفًا.

ويحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، وحصد الفريق 4 انتصارات و5 تعادلات و9 هزائم وسجل 14 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.. ويعد خوسيه روندون هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

بينتيز ضد ليفربول

لا ينسى عشاق الريدز الأداء الرائع والنتائج المبهرة مع المدرب الأسبق رافايل بينتيز والذي قاد الفريق لآخر لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.

وواجه بيتيز ليفربول 6 مرات فاز مرتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مرة وحيدة، وكان الفوز حليف المدرب الإسباني حين قاد فالنسيا ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا موسم 2002 – 2003 ومع نيوكاسل تعادل مرتين وخسر مرة.

ولم يعرف نيوكاسل الفوز في آخر 3 مباريات ضد ليفربول، كما أن الريدز لم يخسر في آنفيلد على يد نيوكاسل منذ عام 1995 في كأس الرابطة الإنجليزية.

ليفربول وتوهج صلاح

يعتمد ليفربول على تألق نجمه محمد صلاح الذي يعيش حالة من التوهج، واستعاد بريقه وهو ما يأمل كلوب أن يترجمه الفريق من خلال الفوز بلقب البريمييرليغ بعد غياب طويل.

ويسعى ليفربول لحصد الفوز وتأكيد الصدارة، خاصة أن الفريق يدخل المباراة شبه مكتمل الصفوف ولا يغيب عنه سوى ثنائي الدفاع جوزيف غوميز وجويل ماتيب بجانب أليكس تشامبرلين.

ويعتمد ليفربول على ثلاثي الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو مع ثلاثي الوسط جوردان هندرسون وشيردان شاكيري وجورجينهو فاينالدوم.. وتتحول الطريقة إلى 4-2-3-1 أحياناً بتحرك شاكيري يميناً وفيرمينو إلى المركز 10 ويلعب صلاح كرأس حربة.

ويعتمد كلوب على رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وديان لوفرين وترينت أرنولد وأندري روبرتسون مع الحارس المتألق أليسون باكير.

أوراق نيوكاسل

يفتقد نيوكاسل بعض الأوراق المهمة وخاصة الثنائي كارل دارلو وسياران كلارك، ويعتمد الفريق الذي يقوده المدرب بينتيز على طريقة 5-4-1 بوجود الحارس مارتن دوبرافكا مع ثلاثي قلب الدفاع فابيان شار وفيدريكو فيرناتش وجمال لاسيليس مع الظهيرين أندريه يادين وبول دوميت.

ويراهن بينتيز على ثنائي الارتكاز محمد ديامي وإسحق هايدن مع الجناحين مات ريتشي وروبرت كينيدي مع المهاجم خوسيه سالمون روندون.