كيف تحوّل “المنسي” فابينيو إلى “مسمار” ليفربول في تشكيلة يورغن كلوب؟

لم تكن بداية البرازيلي فابينيو في نادي ليفربول الإنجليزي، مطلع هذا الموسم، مشجعة على الإطلاق، وظل محور التكهنات حول إمكانية رحيله عن الريدز، وبالتحديد إلى نادي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية.

وظلّ فابينيو المنتقل إلى ليفربول من نادي موناكو الفرنسي، بداية الموسم، مقابل 40.5 مليون جنيه إسترليني، حبيس مقاعد البدلاء، أو خارج قائمة الريدز في الكثير من المباريات، ولكن البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا، نجح بكسب الثقة الألمانية، وهو أمر ليس بالسهل على الإطلاق.

شكوك حول الصفقة

وأصبح فابينيو حاليًا منذ التشكيل الأساس الذي يعتمد عليه الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، بعد فترة من اهتزاز المستوى، والشكوك المحيطة بالصفقة.

وكانت مباراة ليفربول وآرسنال على ملعب الإمارات، مطلع نوفمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، بداية ظهور فابينيو في التشكيل الأساس للريدز، ولكن أداء البرازيلي لم يكن جيدًا، وسيطر لاعبو الغانرز على منطقة وسط الملعب طولًا وعرضًا، وكانوا الأقرب للفوز، ونال فابينيو بطاقة صفراء، بعد تدخل ساذج على لوكاس توريرا نجم وسط آرسنال.

سقطة باريس

هزيمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان 1-2 في دوري أبطال أوروبا، جاءت بعد أن أشرك كلوب فينالدوم، وجيمس ميلنر، وجوردان هندرسون، وسط الملعب، وهو ما جعل المدرب الألماني ينظر مرة أخرى إلى مقاعد البدلاء، كي يجد ضالته في صفقتي فابينيو، ونابي كايتا، ونجح كلاهما بضبط إيقاع الفريق بعد “سقطة باريس”.

بداية انطلاق فابينيو

“ديربي الميرسيسايد” أمام إيفرتون كان بمثابة شهادة ميلاد تألق فابينيو برفقة ليفربول، وجاءت بعدها موقعة نابولي الإيطالي الحاسمة على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال، والتي اقتنص فيها الريدز بطاقة التأهل لدور الـ16، حيث تألق فابينيو خلال المباراة، ونجح أخيرًا في التكيف مع طريقة لعب كلوب.

وبحسب صحيفة “الديلي إكسبريس”، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، فإن فابينيو تحوّل من “المنسي” إلى “مسمار” وسط الملعب في تشكيلة كلوب، خاصة بعد أن أخرج الجديد من مستودع موهبته الهجومية، وصنع هدفين رائعين، الأول للسنغالي ساديو ماني في مباراة مانشستر يونايتد، والثاني للمصري الدولي محمد صلاح، في مباراة وولفرهامبتون.

اختبارات صعبة

ويخوض ليفربول غدًا الأربعاء مباراة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد، في المرحلة الـ19 للدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، ويستضيف آرسنال يوم السبت المقبل في المرحلة الـ20.

ويتصدر الريدز المسابقة برصيد 48 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني.