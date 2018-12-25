موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول أمس الاثنين إن فريقه سيكون منفتحًا على ضم لاعبين جدد في يناير كانون الثاني لو احتاج إلى تعزيز تشكيلته بهدف المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى ليفربول من إصابة مجموعة من اللاعبين في الأسابيع الأخيرة من بينهم المدافعان جويل ماتيب وجو غوميز وغيابهما حتى منتصف يناير.

وربما يعود الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد ونابي كيتا لاعب الوسط في مواجهة نيوكاسل يونايتد غدًا الأربعاء وأشار كلوب إلى أن المشاكل البدنية ربما تجبره على إعادة التفكير في سياسة ضم لاعبين جدد.

وأبلغ كلوب مؤتمرًا صحفيا “أنا سعيد بما لدينا لكن لا نعلم ماذا سيحدث. لهذا السبب أبقي الباب مفتوحًا دائمًا وفي حالة حدوث أي شيء سنكون بحاجة لإلقاء نظرة.

“لو حدثت بعض الأمور الأخرى عندها يجب علينا التفكير لأن ما زال أمامنا العديد من المباريات ومن المهم أن نظهر رد الفعل”.

وأضاف “لو حدث أي تغيير درامي سنفكر وهذا كل ما في الأمر. لو لم يحدث أي شيء سأقول عندها إننا لن نفعل أي شيء”.

وتغلب ليفربول 2-صفر على مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز يوم الجمعة ليمدد صدارته للدوري الممتاز إلى أربع نقاط بعد سقوط منافسه مانشستر سيتي المفاجئ 3-2 أمام ضيفه كريستال بالاس.

وطالب كلوب لاعبيه بالحفاظ على تركيزهم عند استضافة نيوكاسل باستاد أنفيلد قبل خوض مباراتين ربما تحددان شكل المنافسة هذا الموسم ضد أرسنال ومانشستر سيتي.

وقال كلوب “أهم شيء بالنسبة لنا هو (رد الفعل) بعد الفوز في آخر مباراة ولهذا السبب مواجهة ولفرهامبتون كانت تحديًا كبيرًا (بعد الفوز على مانشستر يونايتد).

“لذا أنا سعيد للغاية بسلوكنا. هذا ما كنا نحتاجه والحفاظ على غضبنا وطمعنا والتركيز على عملنا. هذا ما يجب فعله ضد نيوكاسل”.

* العودة إلى أنفيلد

ويتوقع كلوب أن ينال رفائيل بنيتز مدرب ليفربول السابق استقبالاً دافئًا، عندما يعود إلى أنفيلد للمرة الخامسة كمدرب لفريق منافس.

وعانى بنيتز الذي قاد ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا 2005 من موسم صعب مع نيوكاسل الذي يحتل المركز 15 متقدمًا بخمس نقاط على منطقة الهبوط.

وقال كلوب “أعتقد أن مشجعي النادي لا ينسون الأشخاص الذين قاموا بعمل استثنائي هنا.

“لم أر سعادة أي شخص بالمبالغ التي كانت متاحة أمام (نيوكاسل) لضم لاعبين جدد”.

وتابع “رفائيل يملك خبرة كبيرة للتعامل مع ذلك طيلة الموسم وكل هذه المشاعر. الفريق مستقر وفي فترة جيدة من ناحية النتائج. مواجهته صعبة دائمًا”.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل غدًا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي..

ويقام في نفس التوقيت مباريات ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ضد هيدرسفيلد وتوتنهام ضد بورنموث فيما يحل آرسنال ضيفًا على برايتون غدًا في تمام السابعة والربع بتوقيت مصر، وتشيلسي ضيفًا على واتفورد في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مصر.