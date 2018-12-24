يوسف المساكني يقترب من اللعب لأحد أندية الدوري الإنجليزي.. تعرّف عليه

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي برايتون، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بات قريبًا من حسم صفقة الدولي التونسي يوسف المساكني، لاعب وسط الدحيل القطري.

وقال موقع “غول”: إن المساكني تعافى تمامًا من إصابة في الرباط الصليبي للركبة التي تسببت في غيابه عن تشكيلة “نسور قرطاج” في كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه بات قريبًا من الرحيل عن الدحيل حامل لقب الدوري القطري.

وأشارت تقارير صحفية قطرية إلى أن المساكني، البالغ من العمر 28 عامًا، تلقى عدة عروض من كارديف سيتي وواتفورد بالدوري الإنجليزي لكن برايتون الأقرب لضمه.

ويتألق المساكني في مركز الجناح الأيسر، لكن يمكنه اللعب أيضًا كلاعب وسط مهاجم أو مهاجم ثانٍ خلف رأس الحربة، وسجل 69 هدفًا في 103 مباريات مع الدحيل في الدوري القطري.

وخاض المساكني، لاعب الترجي السابق، 51 مباراة مع منتخب تونس سجل خلالها 14 هدفًا.

وبعد تألقه مع الترجي لفت انتباه أندية باريس سان جيرمان وليل وموناكو ولوريان في فرنسا، لكنه فضّل الانتقال إلى لخويا مقابل 11.5 مليون دولار عام 2013.

لكن بعد 5 سنوات في قطر قرر المساكني الانتقال إلى أكبر المسابقات المحلية الأوروبية، حيث بات قريبًا من اللعب لبرايتون الذي يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 18 جولة.