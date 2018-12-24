نيمانيا ماتيتش يحمّل لاعبي مانشستر يونايتد مسؤولية إقالة جوزيه مورينيو

حمّل الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبي الفريق مسؤولية إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونقلت صحيفة “صن”البريطانية عن ماتيتش قوله: “بالطبع، قلت ذلك بعد مباراة ليفربول، يجب علينا أن نتحمل المسؤولية ونبذل قصارى جهدنا للعب بشكل أفضل والفوز بالمباريات”.

وأضاف: “لا أعرف ما الذي تغيّر أمام كارديف والفوز بخماسية، هذا هو السؤال الذي لا يوجد لدى أحد إجابة عليه، متأكدون أن هذه هي الطريقة المثالية للاستمرار، سنقاتل ونحاول القيام بذلك”.

وواصل ماتيتش: “هذه هي كرة القدم، هذه الأمور تحدث أحيانًا، نعلم أن النتائج السيئة ليست خطأ المدرب”.

وكان ماتيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد العام 2017، بناءً على طلب من مورينيو، حيث عملا معًا في البلوز، وتوجا بلقب الدوري الإنجليزي.

كما قال لوك شاو: “الأمر ليس لطيفًا عندما تحدث مثل هذه الأمور، ولكننا كلاعبين وفريق يجب أن نظهر الاحترام للمدرب، قد ينسى الأفراد بسرعة ما حققه جوزيه مورينيو معنا، لقد فزنا معه بالألقاب وفزنا بالدوري الأوروبي، يجب أن يحترمه الجميع”.

وتولى مورينيو تدريب مانشستر يونايتد منذ موسم 2016/2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، وكأس الدرع الإنجليزية، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وجميعها العام 2017.