ماوريسيو ساري: لاعبو تشيلسي بحاجة إلى طبيب نفسي

انتقد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، من عقلية لاعبي البلوز؛ بعد الخسارة أمام ليستر سيتي، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وقال ساري إنه يفكر في الاستعانة بطبيب نفسي للعمل على تغيير عقلية لاعبي تشيلسي.

وأوضح المدرب الإيطالي في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو”، “كان لدي طبيب نفسي رياضي في إيطاليا منذ 15 عامًا، ولكن الأمر كان صعبًا، لأن الأندية لم تكن مستعدة بعد لذلك، ولكن الآن يمكننا الحديث، لم لا؟ سبب خسارتنا ليس بدنيًا”.

وتابع: “في مباراة السبت أمام ليستر سيتي لعبنا جيدًا مدة 55 دقيقة، وبعد هدفهم بدقيقتين أصبحنا في أزمة، لذلك أعتقد أن هناك سببًا آخر، تعرضنا للصدمة العقلية، وكان يجب علينا اللعب مثلما فعلنا قبل الهدف، كان هناك وقت للعودة”.

ويحل تشيلسي ضيفًا على واتفورد، بعد غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وأردف ساري: “سنقوم بتحضير مقطع فيديو عن المباراة السابقة، فبعد كل مباراة نقوم بتحضير مقطع فيديو خاص بها، بجانب مقاطع مصورة منفردة لأخطاء اللاعبين”.

“أريد أن أتحدث مع اللاعبين ككل في البداية، وبعد ذلك سأتحدث مع 3 أو 4 أو 5 لاعبين، لا أعرف عددهم في الوقت الحالي”.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، وقد تلقى 3 خسائر.