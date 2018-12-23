ماذا قال ساري عن خسارة تشيلسي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

تحسر تشيلسي على افتقاره لمهاجم حاسم خلال الخسارة 1-صفر أمام ليستر سيتي في أول هزيمة للفريق على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وأشرك ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، لاعبه البلجيكي إيدن هازارد في مركز المهاجم الوهمي إلى جانب الجناحين ويليان وبيدرو بينما جلس أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء.

واستحوذ تشيلسي على الكرة فترات طويلة، لكنه لم يترجم ذلك إلى فرص خطيرة بينما أهدر هازارد فرصتين في طريقه خلال اللقاء.

وفي الشوط الأول سدد هازارد في عارضة الحارس كاسبر شمايكل، بينما أنقذ الحارس الدنماركي تسديدة أخرى قوية من صانع اللعب البلجيكي في الشوط الثاني.

وشارك جيرو في آخر نصف ساعة، لكن المهاجم الفرنسي أخفق في هز شباك ليستر.

وقال ساري: “كنت سعيدًا جدًا في نهاية الشوط الأول، وكنا نلعب بشكل رائع جدًا، وصنعنا خطورة ولم نمنح الفرصة للمنافس.

“كنت سعيدًا جدًا بالفريق وباستخدام هازارد كمهاجم. وبعد الهدف لم يعد مركز هازارد مهمًا”.

وعانى تشيلسي رابع الترتيب في تسجيل الأهداف عن طريق المهاجمين هذا الموسم باستثناء هازارد الذي أحرز ثمانية أهداف في الدوري.

وهز ألفارو موراتا الشباك خمس مرات في 14 مباراة ومن المنتظر أن يتعافى من الإصابة عندما يلعب تشيلسي ضد واتفورد، يوم الأربعاء المقبل، لكن ساري ربما يواصل الدفع بلاعبه هازارد كمهاجم.

وسجل جيمي فاردي، مهاجم ليستر ومنتخب إنجلترا، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51.