يورغن كلوب يعلّق على صفقات الشتاء ومستوى محمد صلاح مع ليفربول

فتح الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، الباب أمام إمكانية إبرام صفقات شتوية في يناير المقبل.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قبل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بعد غد الأربعاء، في المرحلة الـ19 للدوري الإنجليزي الممتاز: “أنا سعيد بتلك الكتيبة من اللاعبين التي يملكها ليفربول، ولكنني دائمًا أترك الباب مفتوحًا أمام أي احتمالات”.

وأضاف كلوب “لدينا عدد هائل من المباريات حتى نهاية الموسم، سواء في الدوري الإنجليزي، أو دوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس إنجلترا، وبالتالي فإن الباب سيظل مفتوحًا أمام ضم لاعبين جدد، خاصة إذا حدث شيء يجبرنا على ذلك”.

وحول مستوى النجم المصري محمد صلاح، وبدايته غير الموفقة نسبيًا في بداية الموسم، قال كلوب: “صلاح لاعب شاب ورائع، لم يكن في مستواه مطلع الموسم الجاري، لأن حالته البدنية لم تكن على ما يرام، وهذا أثّر عليه بالسلب”.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي، حامل اللقب.

وفي سياق متصل، رصد موقع “فوكس سبورتس” 5 صفقات محتملة لنادي ليفربول في الميركاتو الشتوي.

وقال إن أبرز هؤلاء اللاعبين المرشحين للانضمام إلى ليفربول هم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، نجم وسط بروسيا دورتموند الألماني، نبيل فقير لاعب ليون الفرنسي، عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، إضافة إلى مهاجم نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني، لوكا جوفيتش، والبولندي كريستوف بياتيك، مهاجم جنوة وهداف الدوري الإيطالي.