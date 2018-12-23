شاهد محمد صلاح يمنح أطفال ليفربول هدية عيد الميلاد (فيديو)

فاجأ النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وزميليه آندي روبرتسون، والسويسري شيردان شاكيري، طلبة مدرسة إنجليزية بالحضور خلال احتفالات عيد الميلاد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأطفال أجابوا عن أسئلة بشأن الأندية واللاعبين المحببين لديهم، وطالبوا بعضهم بغناء بعض أغاني الإنجليزي، بينما وقف صلاح وزملاؤه في الخلفية خلف ستار.

وكما كان متوقعًا، قال معظم الأطفال إن صلاح كان لاعبهم المفضل، كما أن البعض أشاد بشاكيري جناح ليفربول المتميز، بينما نادرًا ما أشار الأطفال إلى تفضيلهم إلى روبرتسون.

لكن طفلة واحدة لم ترضخ لأي ضغوط وأجابت انها تعشق اللاعبين الثلاثة، دون أن تحدد أيًّا منهم المفضَّل.

ومن المثير في الأمر أن أحد الأطفال كان مشجعًا لإيفرتون المنافس المحلي لليفربول، وقال إن كيران ريتشاردسون جناح إيفرتون أفضل من صلاح.

وطلب البعض من أحد الأطفال تقليد احتفال شاكيري خلال فوز سويسرا على صربيا، في كأس العالم الأخيرة في روسيا، والذي أثار الجدل حينها.

وحصل بعض الأطفال على تذاكر لحضور المباراة المقبلة لليفربول في الملعب، في حين كادت طفلة صغيرة أن تبكي عندما شاهدت لاعبيها المفضلين.