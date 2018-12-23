غاريث بيل ورقة ريال مدريد للتعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد سيلجأ إلى غاريث بيل لتسهيل التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن ريال مدريد سيمنح توتنهام خيارًا تفضيليًا للتفوق على مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع غاريث بيل.

وانضم بيل إلى ريال مدريد صيف العام 2013، قادمًا من توتنهام مقابل 101 مليون يورو، لكنه تعرض لانتقادات شديدة، بسبب تراجع مستواه وتعرضه للإصابات.

وسجل بيل 10 أهداف وصنع 5 في 22 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، علمًا أنه يملك 98 هدفًا في 211 مباراة من انضمامه للفريق.

وأضافت الصحيفة أن دانييل ليفي رئيس توتنهام سيرفض التخلي عن بوكيتينو، لكن التعاقد مع بيل ربما يدفعه للموافقة على رحيل المدرب الأرجنتيني.

وتألق بيل في كأس العالم للأندية التي أحرز لقبها ريال مدريد، كما سجل هاتريك في دور نصف النهائي.

وارتبط بيل، البالغ من العمر 28 عامًا، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، وتردد أن مانشستر يونايتد قدّم 50 مليون يورو فقط، بينما طلب ريال مدريد 100 مليون يورو.