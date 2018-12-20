تقارير: توتنهام لا يمانع في رحيل بوكيتينو لمانشستر يونايتد.. لكن بشروط

حثَّ دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي منافسه المحلي مانشستر يونايتد على دفع تعويض كبير ومناسب في حال رغبته في التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي للنادي اللندني بنهاية الموسم الحالي.

ووضع يونايتد المدير الفني الأرجنتيني أولويته لخلافة مدربه المقال جوزيه مورينيو حيث تعاقد النادي مع أولي غونار سولشار لقيادة الفريق مؤقتًا لنهاية الموسم لحين التعاقد مع بوكيتينو.

وقد وضع إد وودوارد نصب عينيه المدير الفني لتوتنهام ويستعد لدفع 40 مليون جنيه إسترليني كتعويض للحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني وطاقمه المعاون.

لكن صحيفة “تايمز” البريطانية تزعم ان ليفي ليس لديه نية في السماح لمديره بالرحيل، لكنه سيطلب مبلغًا أكبر بكثير مما أعلن يونايتد عن دفعه.

ويهدف مانشستر يونايتد دفع قيمة السنوات الخمس المتبقية في عقد بوكيتينو مع توتنهام والذي وقعه في وقت سابق من العام الحالي.

وستبلغ قيمة هذه المدة نحو 34 مليون جنيه إسترليني، مع مبلغ إضافي قدره ستة ملايين جنيه إسترليني للحصول على خدمات طاقمه المعاون.

لكن لا يوجد أي شرط جزائي في عقد بوكيتينو، ويعتقد ليفي أن ذلك يجعل من المستحيل على يونايتد الحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني دون موافقة توتنهام.

وبدلاً من ذلك، فإنه يصر على أنه إذا أراد يونايتد إغراء المدرب البالغ من العمر 46 عامًا عليه التعامل معه كأنه سيتعاقد مع لاعب بالضبط.

ووجهة نظر توتنهام أن اللاعبين ينتقلون بانتظام بقيمة أكثر من عقدهم الفعلي، ولا يجب أن يتغير الوضع مع بوكيتينو لمجرد أنه مدير فني.

وهذا سيضع يونايتد في موقف صعب؛ إذ سيتعيَّن عليه دفع قيمة مالية أكثر بكثير مما كان ينوي فعله خاصة في ظل أن ليفي يشتهر بأنه مفاوض صعب للغاية، إذ تعامل معه يونايتد مرتين عندما ضم مايكل كاريك وديميتار برباتوف في السابق.

إذ رفضَ في المرتين التخلي عن المبالغ التي طلبها رغم أن اللاعبين كانا حريصين على الانتقال إلى “أولد ترافورد”.

والأمر ذاته ينطبق على بوكيتينو الحريص على الانضمام إلى يونايتد، لكن ذلك لن يجبر ليفي على الرضوخ بسهولة.

غاريث بيل

إلى ذلك، لا يزال مستقبل الويلزي غاريث بيل موضع الكثير من التكهنات، رغم تألقه في الفترة الأخيرة برفقة ناديه ريال مدريد الإسباني، وتسجيله 3 أهداف، هاتريك، في انتصار الريال على كاشيما إنتلرز الياباني 3-1، في قبل نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في أبوظبي، أمس الأربعاء.

ورغم تصريحات الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، بعد المباراة، وتأكيده أن بيل يستطيع سد الفجوة الفنية التي خلّفها رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري، إلا أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لم تيأس في إعادة بيل، نجم توتنهام السابق، إلى البريمييرليغ.

وقال الصحافي الإسباني الشهير “إدواردو إندا”، في مقابلة مع برنامج “أوك دياريو” اليوم الخميس، إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع غاريث بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة المانيو رصدت 180 مليون يورو لإغراء ريال مدريد بالتخلي عن نجمه الويلزي.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في منتصف عام 2022.

وفي السياق ذاته، فإن صحيفة “آس” الإسبانية، قالت إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، يدرس العرض المقدّم له من إدارة مانشستر يونايتد؛ ليكون الخليفة الدائم للبرتغالي جوزيه مورينيو في أولد ترافورد.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قرَّرت إقالة مورينيو، وتعيين النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرباً مؤقتاً للفريق حتى نهاية الموسم.

ويعتبر زيدان أحد المرشحين بقوة لتولي المهمة، ويزاحمه فيها الأرجنتيني مارويسيو بوكتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي حالياً، بالإضافة إلى الإيطالي أنطونيو كونتي.

إنفاق محدود في الشتاء

في السياق ذاته.. يبدو أن مهمة النرويجي أولي غونار سولشاير في نادي مانشستر يونايتد لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل سياسة الإنفاق المتحفظ التي تمارسها إدارة المانيو.

وكشفت صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن إدارة مانشستر يونايتد رصدت 50 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 63 مليون دولار، لصفقات الشتاء التي يمكن للمدرب المؤقت سولشاير الاستعانة بها في الميركاتو المقبل.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إد ودوارد، يعي تماماً أن هناك مراكز تحتاج للتدعيم في صفوف المانيو، إلا أن المبلغ المخصص لصفقات الشتاء لن يكون كافياً لسد العجز في صفوف الفريق.

ويرغب سولشاير في دعم خط الدفاع كأولوية قصوى في الميركاتو الشتوي، يناير المقبل، في ظل الحالة الكارثية التي يعاني منها دفاع الفريق، الذي استقبلت شباكه 29 هدفاً في 17 مباراة، علماً بأن الفريق اهتزت شباكه الموسم الماضي بـ28 هدفاً في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

ومن الواضح أن الشرط الجزائي الذي سيحصل عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد إقالته من الأسباب التي أدت إلى تقليص ميزانية الصفقات في مانشستر يونايتد.

وسيحصل مورينيو على 24 مليون جنيه إسترليني، بعد أن قررت إدارة المانيو إقالته أول أمس الثلاثاء.

ويبدأ سولشاير أولى خطواته يوم السبت المقبل، بلقاء كارديف سيتي خارج الديار، في المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي.