أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو.. ديمبلي وميسي يضعان “البلوغرانا” في المقدمة (فيديو)

سجل عثمان ديمبلي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك سيلتا فيغو، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب “كامب نو”، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 45 يضع ليونيل ميسي بصمته وهدف فريقه الثاني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، متفوقًا بـ3 نقاط على إشبيلية وأتلتيكو مدريد، ويحتل سيلتا فيغو المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

ويبدو الفريق الكتالوني مرشحًا بقوة لمواصلة صحوته، وإنهاء العام بفوز يعزز به صدارته كونه يلعب على أرضه وأمام جماهيره، بالإضافة إلى انتفاضته في الآونة الأخيرة وفوزَيه الكبيرين خارج قواعده على جاره إسبانيول 4-صفر وليفانتي 5-صفر.

وعاد برشلونة إلى التوهج في الأسبوعين الأخيرين بعد خسارة أمام ضيفه ريال بيتيس 3-4 وتعادل مع أتلتيكو مدريد 1-1، فحقق 3 انتصارات متتالية استعاد بها الصدارة من إشبيلية.

ويعول الفريق الكتالوني على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 5 أهداف في المباراتين الأخيرتين، معززًا موقعه في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفًا، علما بأنه توج الثلاثاء بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية.