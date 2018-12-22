الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة، منافسه سيلتا فيغو، على ملعب كامب نو، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وفاز برشلونة في 4 من آخر مباريات جمعته مع سيلتا فيغو، في حين فاز الأخير بـ3 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 16 مباراة في حين يحتل سيلتا فيغو المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وعاد لقائمة برشلونة لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو، بعد غيابه في الفترة الماضية بداعي الإصابة.

قال إرنسيتو فالفيردي مدرب برشلونة، أمس الجمعة: “سيلتا فيغو خصم دائمًا يقدم مباريات جيدة ضد برشلونة”.

وتابع: “نسعى للمحافظة على فارق النقاط مع خصومنا خلال فترة الإجازة، وأن نذهب للاحتفال بسعادة، رغم أننا نعلم أنها ستكون مباراة مُعقدة”.