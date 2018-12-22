كم نقطة يحتاج نادي ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه ربما يحتاج إلى تجاوز حصيلة مانشستر سيتي القياسية من النقاط ليحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن ضمن الفوز 2-صفر خارج الديار على ولفرهامبتون واندرارز، أمس الجمعة، و استمراره على القمة خلال فترة عيد الميلاد.

وهز محمد صلاح وفيرجيل فان ديك الشباك ليوسع ليفربول الفارق لأربع نقاط مع سيتي، الذي يواجه كريستال بالاس في وقت لاحق، اليوم السبت.

ويملك ليفربول، الذي تصدر الدوري الممتاز في ثلاث مرات سابقة دون أن يحرز اللقب، 48 نقطة من 18 مباراة، وحقق فريقان فقط – تشيلسي في 2005-2006 وسيتي الموسم الماضي – نقاطًا أكثر في هذه المرحلة من الموسم.

وفاز سيتي باللقب الموسم الماضي برصيد قياسي بلغ 100 نقطة، لكن حدة المنافسة على القمة هذا الموسم جعلت كلوب يعتقد أن فريقه ربما يحتاج نقاطًا أكثر.

وقال كلوب: “الكل يسألني عن الموقف، عن الوجود في المركز الأول في الترتيب، وأن في آخر أربع مرات تصدر فيها فريق الجدول في عيد الميلاد فاز بالدوري، لكن هل كانت المنافسة بهذه الحدة.

“حتى الآن يبدو الموسم استثنائيًا، 48 نقطة قبل عيد الميلاد شيء لا يصدق”.

وأضاف: “لكن هناك أندية أخرى. تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال سيفوزون على الأرجح، وسيتجاوز رصيدهم 40 نقطة، لا أحد يهدر نقاطًا من المركز الأول إلى الخامس.

“ربما نحتاج إلى 105 نقاط لنحصل على اللقب، لا أحد يدري”.

ولدى توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث 39 نقطة قبل مواجهته ضد إيفرتون، بينما يملك تشيلسي الرابع 37 نقطة قبل أن يستضيف ليستر سيتي.

وبُنيت مسيرة ليفربول هذا الموسم على دفاع صلب استقبل سبعة أهداف فقط في الدوري حتى الآن، بفضل روعة المدافع الهولندي فان ديك.

كما أثبت فان ديك أنه فعّال في الجانب الآخر من الملعب أيضًا في ليلة ممطرة باستاد مولينو، ليسجل هدفه الأول في الدوري ويضاعف تقدم ليفربول.

وأبلغ فان ديك موقع ليفربول على الإنترنت: “أنا سعيد أكثر بالحفاظ على نظافة شباك فريقي والفوز بالمباريات”.

وتابع: “التسجيل هو مكافأة إضافية، وهي بالتأكيد لحظة في غاية الفخر وأتمنى أن يكون هناك المزيد، لكن تركيزي ينصب بشكل أكبر على الفوز بالمباريات”.