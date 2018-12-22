مباراة كارديف سيتي ومانشستر يونايتد.. ماذا ينتظر سولشاير في أول اختبار؟

يخوض مانشستر يونايتد اختباره الأول مع مديره الفني المؤقت النرويجي أولي سولشاير، الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه خلال الأيام الماضية.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على كارديف سيتي، مساء السبت، في الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي في أول مهمة مع سولشاير.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز ملامح الاختبار الأول للمدرب سولشاير المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد:

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة في الساعة 20:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب الفريقين

يحتل كارديف سيتي المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة مع مديره الفني نيل وارنوك، وتلقى الفريق 11 هزيمة وحقق 4 انتصارات مع تعادلين وسجل 17 هدفًا واستقبل 33 هدفًا ويُعد كالوم باترسون هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 26 نقطة بقيادة المدرب الجديد أولي سولشاير، وحقق الفريق 7 انتصارات مع 5 تعادلات و5 هزائم وسجل 29 هدفًا واستقبل مثلها ويُعد الفرنسي أنتوني مارسيال هداف المانيو برصيد 7 أهداف.

من هو سولشيار؟

يُعد أولي سولشاير أحد أبرز نجوم مانشستر يونايتد في التسعينيات من القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، وساهم في تحقيق العديد من البطولات، ولكن كثرة الإصابات عطلت مسيرته حتى أنهتها عام 2007.

واتجه سولشاير للتدريب عام 2011 بقيادة فريق مولدي النرويجي لمدة 3 أعوام، ثم رحل إلى ويلز لقيادة كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي، ثم عاد إلى مولدي، قبل أن يتولى قيادة مانشستر يونايتد.

تغييرات منتظرة

تبدو هناك تغييرات منتظرة في تشكيلة مانشستر يونايتد؛ خاصة بعد أن توعد سولشاير لاعبي الفريق وطالبهم بالعودة للانتصارات والأداء الجيد.

ويغيب عن الفريق الثنائي أليكسيس سانشيز وماركوس روخو للإصابة، ويعتمد سولشار على طريقة 4-3-3 بالرهان على الحارس دافيد دي خيا وأمامه الرباعي إريك بايلي وفيكتور ليندلوف وديوجو دالوت ولوك شاو في خط الدفاع.

ويعود بول بوغبا لقيادة خط الوسط مع ثنائي الارتكاز نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا مع الجناحين أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد والمهاجم ماركوس راشفورد.

مفاجأة كارديف

يسعى كارديف لتحقيق الفوز وحصد المفاجأة؛ خاصة أن المدرب نيل وارنوك المدير الفني لكارديف أكد أن سولشاير ليس لديه ما يخسره، وسيلعب مع مانشستر مباراة تاريخية.

ويعتمد كارديف على طريقة 4-5-1، ويلعب بالحارس نيل إثيريدج وأمامه الرباعي سليمان باما وشان موريسون وبرونو مانغا وجوي بينيت في خط الدفاع.

ويلعب كارديف بالخماسي آرون جونارسون وهاري آرتير وفيكتور كامارسا وجونيور هويليت وجوش مورفي للوسط بجانب المهاجم كالوم باترسون.