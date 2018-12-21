بيب غوارديولا يوجّه رسالة دعم إلى جونار سولشيار مدرب مانشستر يونايتد

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إن العلاقة القديمة التي تربط أولي جونار سولشيار المدرب المؤقت للغريم مانشستر يونايتد مع ناديه ربما تمنحه ميزة كبيرة عندما يبدأ مهمة إنقاذ الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع اختيار مانشستر يونايتد على مهاجمه النرويجي السابق ليكون مدربًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية هذا الموسم بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو الثلاثاء الماضي في وقت يحتل فيه الفريق المركز السادس بعد أسوأ بداية في الدوري الممتاز منذ 28 عامًا.

وبدأ غوارديولا مدرب برشلونة السابق مشوار تألقه كلاعب في صفوف النادي الكتالوني ثم مدربًا لمدة 4 سنوات حفلت بالبطولات منذ 2008.

وأظهر غوارديولا دعمه لسولشيار من أجل تقديم أفضل ما يمكن مع مانشستر يونايتد.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة كريستال بالاس غدًا السبت في الدوري الممتاز: “كنت (في برشلونة) منذ أن كان عمري 13 عامًا، وهذه ميزة بالتأكيد، ومعرفة الناس وإدراك كيف تدار الأمور مسألة مهمة، وإذا أمضيت وقتًا في النادي من قبل فهذا أمر إيجابي”.

وقال المدرب الإسباني، الذي لعب في صفوف برشلونة لمدة 11 عامًا قبل أن يحقق 14 بطولة منها التتويج مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا حين تحول لتدريب العملاق الكتالوني، ومانشستر يونايتد لم يكن ليختار مدرب مولده السابق إلا إذا كان جديرًا تمامًا بهذه المهمة.

وأضاف:”عندما تتاح مثل هذه الفرصة أمام مدرب شاب مثل سولشيار فإن هذا يعني أن النادي يرى أنه يستطيع إنجاز هذه المهمة، وما حدث معي كان أمرًا مشابهًا … فكلانا كان صغيرًا في السن، وأُتيحت لنا فرصة، وبذلنا كل ما في استطاعتنا لاستغلالها، وبالطبع الأدوار مختلفة، فلا يمكنك أن تقارن بين أن تكون لاعب كرة قدم وأن تكون مدربًا، وأتمنى له كل التوفيق”.