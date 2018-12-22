هل يكسر نادي ليفربول نحس البوكسينغ داي؟

حقق نادي ليفربول الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2/0، ليستمر في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمارس الضغط على وصفه مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي سيواجه كريستال بالاس السبت.

ويدخل ليفربول فترة البوكسينغ داي متصدرًا للمرة الثالثة في الـ10 مواسم الأخيرة بعد موسمي 2008/2009، و2013/2014، ويملك ذكريات سيئة إذ خسر اللقب في المرتين عكس بقية الفرق التي دخلت فترة البوكسينغ داي متصدرة وكلها فازت باللقب في النهاية.

وخلال المرتين اللتين تصدر فيهما ليفربول الدوري قبل فترة البوكسينغ داي تُوج قطبا مانشستر باللقب، مانشستر يونايتد موسم 2008/209، ومانشستر سيتي موسم 2013/2014.

وسيلعب ليفربول في فترة البوكسينغ داي مباريات قوية إذ سيواجه نيوكاسل الأربعاء المقبل، ثم أمام آرسنال ومانشستر سيتي يومي الـ29 من ديسمبر والـ3 من يناير.

وحال خروجه من المباريات الثلاث متصدرًا سيملك أصدقاء محمد صلاح حظوظًا كبيرة في استعادة لقب يحلم أنصاره باستعادته، إذ عرضهم الفشل لسخرية أنصار الفرق المنافسة.

وغاب ليفربول عن اللقب منذ موسم 1989/1990، وحينها كان الفريق الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 18 لقبًا، مبتعدًا بفارق كبير عن منافسيه، لكن خلال صيام الفريق عن اللقب أحرز مانشستر يونايتد 13 لقبًا وتصدر قائمة الفرق الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 20 لقبًا.

كما فاز تشيلسي في نفس الفترة بـ5 ألقاب، وآرسنال بـ4 ألقاب، ومانشستر سيتي بـ3 ألقاب، ولقب لكل من بلاكبورن وليذز وليستر سيتي.