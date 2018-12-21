لماذا غيّر أوناي إيمري مدرب آرسنال موقفه من مسعود أوزيل

قال أوناي إيمري مدرب آرسنال إن الفريق يحتاج جهود صانع اللعب مسعود أوزيل، وإن اللاعب سيكون ضمن التشكيلة التي ستواجه بيرنلي غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أوزيل، المنضم إلى النادي اللندني منتقلًا من ريال مدريد في 2013 مقابل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار)، خارج التشكيلة بشكل متكرر في آخر شهرين. وفي البداية كان ذلك بسبب إصابة في الظهر، ثم بسبب ارتفاع اللياقة البدنية لبعض الفرق المنافسة كما أوضح إيمري.

وغاب أوزيل (30 عامًا) عن تشكيلة آرسنال في الخسارة 0/2 أمام توتنهام هوتسبير في دور الـ 8 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء الماضي.

وحين سُئل المدرب الإسباني عن مستقبل أوزيل مع الفريق رفض إيمري بشكل متكرر التأكيد على التمسك بصانع اللعب الألماني.

وظهر إيمري أكثر إيجابية بشأن أوزيل خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة مع تطلع آرسنال صاحب المركز الخامس في تجاوز آثار الهزيمة أمام توتنهام ومن قبلها الخسارة 2/3 أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع هذا الأسبوع.

وقال إيمري:”أريد الاستفادة من كل لاعب يملك ذهنية جيدة ويمنح الفريق شخصيته وكفاءته، ونحن بحاجة لوجود مسعود أوزيل”، مضيفًا أن اللاعب يملك مستقبلًا مع الفريق.

وأضاف:”كل لاعب يريد أن يشارك، وأن يكون مستعدًا لمساعدة الفريق وقت الحاجة إليه. ويشعر أي لاعب بإحباط إذا لم يشارك، لكنني تحدثت معه ومع انتظامه في الموسم، وأبلغته بما نحتاجه منه، وهو ملتزم بمساعدتنا من خلال شخصيته ومهارته عندما يشارك ولو لدقائق في المباراة”.

وأوضح:”سيكون (أوزيل) غدًا ضمن تشكيلة 18 لاعبًا”.

وسيستمر عقد أوزيل مع آرسنال حتى 2021، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي ربما يسمح للاعب بالانتقال في يناير 2019. ويعتبر لاعب الوسط واحدًا من أعلى اللاعبين راتبًا إذ يجني ما يقدر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وسيخوض آرسنال 3 مباريات في فترة مكدسة بالمباريات مع عيد الميلاد قبل نافذة الانتقالات الشتوية في يناير 2019.

وبعد أن يستضيف بيرنلي سيحل آرسنال ضيفًا على برايتون آند هوف ألبيون في 26 هذا الشهر قبل أن يتوجه إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول بعدها بـ 3 أيام.

وربما تسنح أمام أوزيل فرصة كبيرة لإقناع إيمري عندما يشارك أمام بيرنلي بعد أن قال المدرب إن المهاجم الأرميني هنريك مخيتريان لن يكون جاهزًا للمباراة، وسيكون الظهير الأيسر سياد كولاسيناتش متاحًا للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.