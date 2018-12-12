هل أصيب أوزيل في ظهره بسبب “البلاي ستيشن”؟

نفى الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال أن يكون سبب إصابة لاعبه مسعود أوزيل الساعات الطويلة التي يقضيها في لعب “البلاي ستيشن”.

ويعاني الدولي الألماني السابق من مشاكل في ظهره أشارت تقارير صحفية إلى أنها بسبب جلوسه ساعات طويلة يلعبة “البلاي ستيشن”.

وغاب لاعب ريال مدريد السابق عن مباريات آرسنال لنحو شهر بسبب مشكلة في الظهر لكنه سيعود للملاعب يوم الخميس أمام قرة باغ في الدوري الأوروبي.

ونشر أوزيل البالغ عمره 30 عامًا صور له عبر حسابه على انستغرام الذي يتابعه أكثر من 18 مليون شخص حول العالم وهو يلعب إحدى الألعاب الشهيرة في “البلاي ستيشن” ما زاد من شائعات إصابته جراء الجلوس طويلًا أمام اللعبة.

وأشار موقع اللعبة الذي دأب أوزيل على ممارستها إلى أنه خاض نحو 5221 مباراة ما يعادل 104.420 دقيقة، أي ما يقرب من 72 يومًا ما يعني أنه يلعب بمتوسط خمس ساعات يوميًا ما يؤثر على ظهره.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت الشائعات حول إصابة أوزيل صحيحة، ابتسم إيمري وقال: “لا أعرف. غدًا سيكون مع الفريق ضمن التشكيلة التي ستستضيف قرة باغ لكن سنقرر هل سيبدأ المباراة أم يجلس بين البدلاء. سنستعين بلاعبين تحت 23 عامًا”.

ومن المعروف أن هاري كين وديلي آلي نجما توتنهام هوتسبير من عشاق لعبت “فورنيت” التي يهواها أوزيل بين ألعاب “البلاي ستاشين”.