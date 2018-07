أوزيل يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن الجدل على صورته مع أردوغان

حرص مسعود أوزيل، نجم المنتخب الألماني، على عدم السكوت كثيرًا على الانتقادات التي طالته الفترة الماضية، ليصدر، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا حول أزمته مع جماهير الماكينات؛ بسبب صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أثارت الكثير من الانتقادات ضد اللاعب ذي الأصول التركية.

ونشر أوزيل، بيانًا عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيه: “لقد حصلت بالأسبوعين الماضيين على بعض الوقت للتفكير، في أحداث الأشهر القليلة الماضية، وبالتالي، أريد أن أشارك أفكاري ومشاعري حول ما حدث”.

وأضاف: “مثل العديد من الناس، تعود أصولي إلى أكثر من بلد واحد، بينما ترعرعت في ألمانيا، تعود جذور عائلتي إلى تركيا، ولدي قلبان أحدهما ألماني والآخر تركي”.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

