مباراة آرسنال وتوتنهام.. كل ما تريد معرفته عن صدام ديربي لندن في كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب الإمارات، لمتابعة اللقاء المرتقب بين آرسنال وضيفه توتنهام في ديربي شمال لندن المثير، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتتسم دائمًا لقاءات ديربي لندن بالأجواء المثيرة والندّية، وهو ما يجعل الجميع يترقب وجبة كروية دسمة في موقعة كأس الرابطة.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة آرسنال وتوتنهام.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، على إستاد الإمارات، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي.

مشوار الفريقين

بدأ آرسنال مشواره في البطولة بعبور برينتفورد بنتيجة 3-1، في الدور الثالث ثم تخطى عقبة بلاكبول بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.. وفاز الغانرز بلقب كأس الرابطة مرتين عامي 1987 و1993.

وبدأ توتنهام مشواره بالبطولة بعبور واتفورد بضربات الترجيح، ثم تخطى وست هام بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر، وفاز توتنهام بلقب كأس الرابطة 4 مرات أعوام 1971 و1973 و1999 و2008.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الرابطة بنسخة 2015، وفاز آرسنال بنتيجة 2-1 وتأهل عبر بوابة توتنهام.

طموح إيمري

يملك المدرب الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال، طموحًا كبيرًا من أجل تحقيق بطولة في موسمه الأول مع الغانرز.

ويعاني آرسنال في لقاء الديربي من غياب بعض لاعبيه، مثل روب هولدينغ وداني ويلبك وإميل سميث روي، ويعتمد الغانرز على طريقة 3-5-2 مع ظهور بعض البدلاء في التشكيلة المتوقعة لكتيبة إيمري.

يحمي العرين الحارس المخضرم بيتر تشيك وأمامه ثلاثي الدفاع باباستاثوبولوس وشكودران موستافي ولوران كوسليني، بينما يعتمد إيمري على دور لاعب الارتكاز غرانيت تشاكا، وبجواره ثنائي الوسط الموهوب آرون رامسي ولوكاس توريرا مع الجناحين ستيفان ليشتنستاير وناتشو مونريال.

ويقود الهجوم الثنائي السريع بيير أوباميانغ وألكسندر لاكازيت، من أجل هز شباك السبيرز والضغط على دفاع توتنهام.

أفكار بوكتينيو

يعتمد توتنهام على أفكار مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مع غياب أكثر من لاعب، مثل فيكتور وانياما وفينسنت يانسن ويان فيرتونخين وموسى ديمبيلي وإريك داير.

ويراهن السبيرز على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس باولو غازانيجا، وأمامه الرباعي توبي ألدرفيلد وجوان فويث وكيران تريبير وبن دافيس، للدفاع مع ثنائي الارتكاز هاري وينكس وموسى سيسوكو وديلي آلي، كصانع لعب مع الثنائي كريستيان إريكسين وهيونغ مين سون خلف المهاجم هاري كين.