موعد مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يصطدم فريق توتنهام بجاره اللندني آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، في أبرز مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في المباراة التى يسعي خلالها السبيرز لتعويض خسارته في الدوري أمام الغانرز 4-2 قبل أسبوع.

ويدخل آرسنال المباراة على خلفية الهزيمة التي تعرَّض لها، السبت الماضي، في الدوري على يد مضيفه ساوثهامبتون (2-3)، لينتهي بذلك مسلسل مبارياته المتتالية دون هزيمة عند 22 ضمن جميع المسابقات، وتحديدًا منذ خسارته أمام تشيلسي (2-3) في الجولة الثانية من الدوري كان خسر قبلها أمام ضيفه مانشستر سيتي صفر-2 في افتتاح الموسم.

ويأمل توتنهام الاستفادة من الوضع المعنوي لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري كي يثأر للخسارة التي مني بها قبل أسبوعين في الدوري الممتاز على الملعب ذاته بنتيجة 2-4.

واستهل الغانرز مشواره في “كأس كاراباو” من الدور الثالث، والذي واجه فيه برينتفورد وانتصر عليه بثلاثة أهدافٍ لهدف، وفي الدور الرابع واجه أبناء أوناي إيمري بلاكبول وتخطوه بصعوبةٍ بالفوز بهدفين لهدف، وبعد الخسارة الأخيرة في الدوري الإنجليزي من ساوثامبتون.

وتوتنهام كانت بدايته في كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم من الدور الثالث أيضاً، وأوقعته القرعة في مواجهة واتفورد الذي نجح في التعادل معه بهدفين لمثلهما، لكن خبرة الديوك حسمت الفوز لهم بركلات الترجيح، وفي المباراة الثانية قابل زملاء هاري كين وست هام وانتصروا عليهم بثلاثة أهدافٍ لهدف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، على استاد الإمارات، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي.