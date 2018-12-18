رسميًا.. النرويجي غونار سولشاير مدربًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد

عينت إدارة مانشستر يونايتد اللاعب السابق للفريق والمدرب الحالي لفريق مولده النرويجي أولي غونار سولشاير حتى نهاية الموسم خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقررت إدارة الفريق تعيين مدرب مؤقت لنصف موسم وانتظار الصيف القادم لتعيين مدرب يقود الفريق مدة أطول حيث تشير الترشيحات لعدة مدربين أبرزهم الفرنسيان لوران بلان وزين الدين زيدان والبرتغالي ليوناردو جارديم والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو .

النرويجي أولي غونار سولشاير

ولد أوله غونار سولشاير في كريستيانسوند بالنرويج في 26 شباط / فبراير 1973 وبدأ مسيرته في أندية نرويجية ما بين 1990 و1994 حيث لعب لفريقي كلاوسننغين ومولده وفاز بلقب كأس النرويج في 1994 .

وانتقل الدولي النرويجي السابق لمانشستر يونايتد صيف 1996 ولعب له حتى 2007 شارك خلالها في 366 لقاء وسجل 126 هدفا .

وتوج سولشاير رفقة مانشستر يونايتد ب11 لقبًا من بينها دوري أبطال أوروبا سنة 1999 حيث سجل هدف الفوز باللقب في الوقت بدل الضائع في مرمى بايرن ميونخ كما توج ب6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويبقى هدفه في مرمى بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال سنة 1999 خالدًا لكون الفريق الإنجليزي كان متخلفًا في النتيجة حتى الدقيقة 90 قبل أن يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع ويفوز باللقب .

كما مثل منتخب بلاده النرويج في 67 لقاء وسجل 23 هدفًا وشارك في كأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000 .

بدأ سولشاير مهمته كمدرب في الفريق الثاني لمانشستر يونايتد ما بين 2008 و2010 ثم عاد للنرويج حيث قاد فريق مولده 4 سنوات قبل أن يخوض تجربة رفقة كارديف طيلة 9 أشهر وقدم استقالته ليعود لقيادة فريقه السابق مولده .

وخلال مسيرته كمدرب توج بلقب الدوري النرويجي مرتين وكأس النرويج مرة واحدة رفقة فريق مولده .