تقارير: سولشاير أبرز المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد مؤقتًا

اقترب الثنائي أولي جونار سولشاير مهاجم مانشستر يونايتد السابق، ومايك فيلان مساعد المدرب السابق، من العودة إلى أولد ترافورد لقيادة الفريق مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وأقال النادي المنافس في الدوري الممتاز المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم بعد أسوأ بداية لموسم في 28 عامًا.

ورغم أن يونايتد لم يؤكد أو ينفي تكهنات وسائل إعلام عن المدرب المؤقت، قال مصدر قريب من إدارة النادي لوكالة “رويترز” إن النرويجي سولشار، وفيلان، من “أبرز المرشحين”، وإن النادي سيصدر قرارًا قريبًا بهذا الشأن.

ولعب سولشار (45 عامًا) ليونايتد بين 1996 و2007، ويدرب حاليًا نادي مولده النرويجي.

ولعب فيلان ليونايتد تحت قيادة المدرب السابق أليكس فيرجسون بين 1989 و1994، كما عمل مدربًا في أولد ترافورد لمدة 14 عامًا.